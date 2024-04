Mercatini, eventi e raduni di moto. Torna ’Fiori e banchi di primavera’

Torna, a Lastra a Signa, la manifestazione "Fiori e banchi di primavera" con la rassegna del fiore in arrivo giovedì 25 aprile (dalle 9 alle 19). L’appuntamento si terrà in via Diaz e in altre strade del centro storico. In programma, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, i laboratori per bambini in piazza Garibaldi a cura di Confcommercio Firenze e Arezzo, ma anche il raduno amatoriale di moto d’epoca in via XXIV Maggio (dalle ore 8 alle 12) organizzato dal Moto Club Tartaruga. Infine la Maratona Musicale d’ogni genere in piazza del Comune (dalle 15 alle 19.30): qui si alterneranno sul palco il Coro dell’Accademia Musicale Caruso di Lastra a Signa e le band Fridas, Gypsy Swingtett, Wooden Head, Get Wet Trio, Baretto way (l’evento è a cura del Teatro delle Arti).