Firenze, 13 novembre 2019 - Il piatto piange e non è, purtroppo, una novità. Ma a piangere stavolta è anche chi è chiamato a consumarlo. Dopo un inizio anno scolastico tranquillo, infatti, ripartono in quarta le polemiche, corroborate dalle foto dei piatti serviti agli alunni, che i genitori inviano ai mezzi di comunicazione. Si sono formate di recente le commissioni dei familiari con l'incarico di controllare il servizio mensa e le lamentele sono immediatamente fioccate.

«Il cibo è scarso e scadente», protestano da Firenze mamme e insegnanti. Balducci, Matteotti, Diaz, Desiderio da Settignano: sono molti gli istituti in cui sta ripartendo la polemica. Eppure i menu sono stati in parte rivisitati per venire incontro ai gusti dei bambini e le grammature aumentate. Alcuni piatti restano però da fame. E lo si vede bene nelle foto che pubblichiamo. La speranza è che da gennaio, a Firenze, con il nuovo bando, la musica a tavola cambi per davvero. Su La Nazione edizione di Firenze, in edicola domani, giovedì 14 novembre, una pagina con immagini e proteste. Nella foto a lato la frutta servita in un istituto fiorentino nei giorni scorsi. Immagine inviata da un genitore.

La Nazione.it dà voce ai genitori (e agli stessi insegnanti) che protestano per la qualità del servizio mensa.

Inviateci le immagini dei piatti che proprio non vanno giù, con indicazione delle scuole e la città da cui provengono. Le foto vanno inviate tramite Whastapp al numero 331 6121321.