Mensa e trasporti scolastici Tutte le nuove tariffe

Dalla mensa al trasporto, ecco le nuove tariffe per i servizi scolastici comunali. La giunta ha dato il via con una propria delibera al tariffario per i servizi a domanda individuale delle scuole cittadine. L’obiettivo di questo primo atto è semplificare e rendere più facile la comprensione del quadro dei costi, mantenendo sostanzialmente invariato il quadro di riferimento e le percentuali di riduzione.

Il passo successivo, che sarà compiuto nelle prossime settimane è quello di modificare in maniera più radicale il piano educativo prevedendo un incremento di posti di asilo nido a tempo lungo in luogo dello spazio gioco e che sono in corso di svolgimento le relative verifiche di fattibilità da parte degli uffici competenti.

Dando un’occhiata alle tariffe, per i nidi d’infanzia il primo scaglione isee è stato portato da 0 a 500 euro (in precedenza era 3500). I costi vanno da 59 euro mese per il tempo lungo (44 per il tempo corto) fino a 460 euro (345 per il tempo corto) nella fascia massima. Nelle tariffe sono comprese le forniture di pannolini ma non quelle della mensa per la quale c’è un capitolo apposito. Esistono riduzioni per la minor durata del servizio da richiedere comunque a cura degli interessati con una mail ai servizi educativi.

"In delibera – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – non ci sono aumenti. L’unica è stata una equiparazione tra le tariffe dei nidi e le altre che abbiamo sui nostri servizi. L’altra modifica riguarda appunto la prima aliquota Isee che diventa da 0 a 5000 euro. La scelta è stata quella di mantenere invariata a carico del cittadino la pressione sui servizi anche se è evidente che c’è stato un costo più alto per i servizi stessi visto l’aumento generico delle materie prime e dell’energia. Abbiamo confermato il prescuola e post scuola gratuito nelle scuole dell’infanzia. L’esperimento ha funzionato lo scorso anno, lo abbiamo ribadito anche per questo anno scolastico. Per le primarie resta a pagamento, anche se con una quota forfettaria".

Sul fronte della mensa scolastica, il buono va da un euro a 4,80 in base agli scaglioni Iseee, ci sono riduzioni in base al numero dei figli che frequentano le scuole cittadine. La quota di trasporto scolastico è di 185 euro l’anno, con riduzione del 10% per la fascia minima di reddito; 2,50 euro costa invece il trasporto per ogni alunno che va in gita scolastica. Il pre e post scuola per le primarie (è gratuito per le scuole d’infanzia) costano 185 euro in unica soluzione fino a un’ora. La sorveglianza alla mensa costa invece da 135 euro a 350 a seconda che sia di un giorno o 3 giorni a settimana. Con il nuovo assetto scolastico l’amministrazione rivedrà servizi per la scuola d’infanzia. Le tariffe dovrebbero essere adeguate al nuovo assetto, ma proporzionalmente.