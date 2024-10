’Memorie di futuro’. La forza della musica

Il teatro di Fiesole ospiterà ’Memorie di Futuro- L’Arte del buon governo’, il convegno organizzato dall’Associazione con il Comune di Fiesole, la Scuola di Musica di Fiesole e Giunti Editore, sabato 19 ottobre dalle 9.30 alle 18.30. Gianni Letta, presidente onorario dell’Associazione Piero Farulli, con la relazione ’formazione, musica, società’, inquadrerà gli assi portanti della giornata di lavoro: formazione, sinergia, ascolto, integrazione e multiculturalità. L’esempio di buon governo di Adriano Latini verrà esplorato negli interventi di Michele Ventura e Franco Camarlinghi, mentre alla tavola rotonda parteciperanno Anna Maria Meo e Claudio Martini, rispettivamente presidente e sovrintendente delle scuole Paolo Salomone e Adriana Verchiani.

Il neuroscienziato Sandro Sorbi parlerà degli effetti del far musica insieme sulle strutture cerebrali, e Gregorio Moppi modererà la sessione della mattina.

Il pomeriggio ci sarà invece Marco Bontempi e aprirà il dibattito Gianni Biondi, con la relazione di ’musica e psicologia dello sviluppo’, illustrando come la violenza giovanile non si combatte con la violenza della reclusione, ma con percorsi creativi in cui il successo del gruppo dipende dall’impegno di ciascuno.

E poi ancora, Cesare Moreno interverrà sulla forza della musica nel riscatto sociale, e Michele Napolitano sulla necessità di affiancare alla pena carceraria uno spazio di crescita. Lo psicanalista Andrea Zanettovich mostrerà il ruolo dell’empatia nella musica, e Angela Manzani e Samuele Zagara dell’Associazione Astrolabio, porteranno un’emozionante testimonianza dell’importanza della musica nell’educazione di ragazzi e adulti con disturbi dello spettro autistico e plurihandicap.

Corrado Augias, musicofilo, chiuderà il convegno ribadendo quanto far musica possa contribuire a rendere meno indifferente la nostra società.