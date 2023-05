Memorial Day dei caduti americani Commozione ai Falciani

Memorial day al cimitero dei Falciani. Cerimonia in ricordo dei caduti Usa della seconda guerra mondiale, ieri al sacrario fiorentino che raccoglie 4,392 soldati che hanno perso la vita durante gli ultimi tratti della campagna d’Italia, in particolare sulla linea Gotica. Erano presenti il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, l’incaricato d’affari ad interim dell’ambasciata degli Stati Uniti, Shawn Crowley e il comandante della Sesta Flotta, l‘ammiraglio di squadra Thomas Ishee. La Console generale Usa a Firenze Ragini Gupta, ha letto il proclama presidenziale. Intervento commosso per il direttore del Cimitero americano, Angel Matos, arrivato ai saluti qui a Firenze causa trasferimento. Matos in questi anni è stato apprezzato dalle istituzioni e dai fiorentini per la sua voglia di integrazione tra la comunità italiana e quella americana; ha fatto del cimitero americano un punto di riferimento per tutti gli appassionati di storia della seconda guerra mondiale della zona. Sarà sicuramente rimpianto, visto che quella di ieri è stata la sua ultima cerimonia di Memorial Day a Firenze; a giugno infatti sarà trasferito nel Regno Unito.

Durante la commemorazione, le autorità hanno deposto corone di alloro lungo il muro dei dispersi, su cui sono incisi 1.409 nomi di caduti in battaglia. La Banda della Sesta Flotta della Marina Militare degli Stati Uniti d’America e la Fanfara dei Carabinieri di Firenze hanno eseguito gli inni italiano e americano, e i reparti in armi delle Forze Armate statunitensi e italiane hanno reso gli onori militari. Gli uomini e le donne che hanno perso la vita servendo gli Stati Uniti vengono onorati negli USA e nei cimiteri militari americani di tutto il mondo in occasione del Memorial Day.

Fabrizio Morviducci