Memorial Astori, tanti premi e baby talenti

Cerimonia inaugurale del 1º Memorial Davide Astori di calcio giovanile, ieri all’impianto sportivo dell’Us Affrico. Tante le personalità presenti, per un torneo che vuole essere una festa per i numerosi mini-calciatori presenti. Gli onori di casa sono stati fatti dalla presidente dell’Affrico Valeria Pisacchi, insieme a tutto lo staff direttivo del club biancoceleste che è gemellato con la Fiorentina. "Tra le finalità del torneo - afferma Pisacchi - vogliamo trasmettere i sani valori dello sport e del fair play, nel rispetto dell’avversario e delle regole. Insegnamenti fondamentali in uno stretto legame con famiglie, scuola e istituzioni. L’Affrico ha nell’ex viola Renato Buso il suo punto di riferimento".

Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a personaggi del calcio. Premio per il ‘Miglior Talento di Società Professionistica’ a Diego Pisani, classe 2007, centrocampista nato a Firenze che gioca nella Fiorentina Under 16, con presenze in Nazionale. A Deborah Bianchi, arbitro internazionale della sezione Prato, in forza alla Serie D, assegnato il premio per la ‘Miglior Esordiente Donna’. Il premio per il ‘Miglior Esordiente Dilettante’ va a Mirko Chelli, rignanese classe 2006, tesserato Affrico, che ha esordito in Promozione ed è capitano negli Under 17.

Il ‘Premio alla carriera’ alla calciatrice Alia Guagni, cresciuta nella squadra Primavera di Firenze fino al debutto in Serie A e in Nazionale con un ricco palmares. Premiato per l’impegno sul territorio a difesa del calcio giovanile e dilettanti il presidente regionale Figc-Lnd Polo Mangini. Infine l’Us Affrico ha consegnato un riconoscimento alla Famiglia Astori. Il Memorial Davide Astori è riservato alla categoria Pulcini 2012-13 con partite oggi e domani agli impianti di Affrico e San Marcellino. Presenti sei squadre professionistiche: Cremonese, Cagliari, Roma e Fiorentina, ex squadre di Astori, Inter e Bologna; oltre all’Us Affrico e otto club dilettantistici provenienti da varie regioni.

Francesco Querusti