McGregor al Palagio: "È un violento, perché?". Il Comune: "Tutto pagato"

"Il Comune ospita al Palagio di Parte Guelfa il controverso campione di Mma Conor McGregor. Meglio l’etica o l’effetto mediatico?". Se lo chiede il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio Lorenzo Masi sollevando una questione di opportunità in merito all’evento di presentazione di domenica pomeriggio.

Nei giorni scorsi è arrivato in città, con codazzo di guardie del corpo, e una folta schiera di fan impazziti pronti a tutto per un selfie, il campione delle arti marziali miste Conor McGregor, che domenica appunto è stato ospite d’eccezione alla conferenza stampa tenutasi in Palazzo di Parte Guelfa per la presentazione del primo evento italiano della Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Il personaggio è noto per alcuni trascorsi piuttosto contoversi. Da qui la piccata reazione di Masi che attacca così:

"A seguito di numerose segnalazioni che sono pervenute ai nostri uffici, resto alquanto perplesso dalla scelta del Comune di Firenze di aver accolto nei propri palazzi storici un signore, Conor McGregor, che negli ultimi anni si è reso protagonista di numerosi episodi di violenza" premette il capogruppo pentastellato.

Che poi aggiunge: "Solo per citare alcuni casi, ricordo che nel 2024 ha avuto una condanna in sede civile per violenza sessuale, l’anno precedente un’altra accusa di stupro e violenza fisica ai danni di una mascotte dei Miami Heat, nel 2020 è stato condannato per rissa in un bar di Dublino e, infine, nel 2018 è stato arrestato per aggressione a New York".

"Ritengo pertanto che il signor McGregor non rappresenti un esempio positivo per le giovani generazioni e che l’amministrazione comunale, accogliendo nei propri spazi un evento di cui lo stesso McGregor era il testimonial indiscusso, abbia lanciato un messaggio che come Movimento 5 Stelle non è possibile condividere. – aggiunge ancora Masi – Credo fermamente che il Comune – in tutte le occasioni e le sedi debba sempre essere un esempio di buona condotta ma in questo caso duole constatare che così non è stato".

Quindi le domande: "L’amministrazione era a conoscenza della presenza del signor McGregor? Perchè non ha detto nulla?". "E inoltre, lo spazio – che difficilmente il Comune concede - è stato concesso a titolo gratuito?".

Da Palazzo Vecchio, nei cui corridoi si mormora che qualche imbarazzo in effetti nelle ultime ore si sia registrato, fanno sapere che "nessuno ha invitato personalmente Conor McGregor" ma che è stata "l’organizzazione a contattare il Comune per chiedere il Palagio di Parte Guelfa, che è stato regolarmente affittato, per la presentazione dell’evento in questione".

"La scelta della sede per presentare il torneo è legata al fatto che si tratta di un luogo simbolo per il Calcio Storico Fiorentino. – si spiega ancora – Delle sfide saranno protagonisti infatti anche alcuni calcianti dei Colori".

Emanuele Baldi