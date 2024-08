Max Gazzè, Liberazione a tinte pop. Palco in piazza e live con l’orchestra

Il ‘mistero’ è svelato. Sarà Max Gazzè il protagonista del Concerto della Liberazione del prossimo primo settembre a Sesto, evento, completamente gratuito, che, ogni anno richiama migliaia di spettatori provenienti non solo dal territorio sestese ma anche dai Comuni confinanti e dal capoluogo. Invariata la sede, piazza Vittorio Veneto con il palco installato davanti al palazzo comunale, così come l’orario di apertura dell’iniziativa, le 21,30. Cantante, bassista, compositore e cantastorie dall’irrefrenabile immaginazione, Max Gazzè approderà a Sesto Fiorentino con il nuovo progetto "Musicae Loci".

Con lui sul palco l’Orchestra Popolare del Saltarello, per un concerto che intreccerà le note dell’artista romano con ritmi e atmosfere delle orchestre popolari e delle tradizioni, in una fusione reciproca di suoni che ridisegna, con nuove sfumature, i brani storici e conosciutissimi del cantautore. L’atteso ‘concertone’, per il quale si preannuncia il tutto esaurito in piazza, non sarà però un evento isolato ma, come avviene da anni, si inserirà nel festival "Liberi Tutti", che dal 31 agosto all’8 settembre porterà sul palco di piazza Vittorio Veneto anche Modena City Ramblers, Known Physics e Alessandro Liberini (2 settembre), Paolo Benvegnù, Demagó e Smitch in Blu Ray (3 settembre), Il Solito Dandy e I Segreti (4 settembre), Postino e Drop Circle (5 settembre), Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra (6 settembre).

Ci sarà spazio però anche per il teatro con lo spettacolo "Il duce delinquente" di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari (7 settembre). Ad aprire "Liberi Tutti" saranno, invece, le band dello ZoMusic Contest (31 agosto), mentre la chiusura (8 settembre) sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, seguito dalla tombola in piazza e dai fuochi d’artificio. Grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, tornerà anche la Silent Disco (5 settembre dalle ore 23) a cura del Clan dei Ribot di Fabrizio Lombardi: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance ‘90 e house. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo. Anche tutte le iniziative di Liberi Tutti sono a ingresso libero. Oltre alla musica ci saranno anche street food, aperitivi e birreria con apertura degli stand alle ore 18. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.