Maturità: slittano gli orali per via del ballottaggio

Firenze, 12 giugno 2024 - “Certo, se la sinistra fosse andata unita alle elezioni, noi magari saremmo andati in vacanza prima…”. A prima vista il nesso potrebbe sfuggire, invece il ragionamento di diversi maturandi è giusto. Per via del ballottaggio, in molte scuole gli esami orali inizieranno il 25 o il 26 giugno e non il 24 come deciso in un primo tempo. Le scuole che ospitano i seggi non hanno alternative. “Vabbè, avremo più tempo per ripassare…”, la prende con filosofia Francesca, impegnata con la maturità scientifica.

Sono 7832 gli studenti fiorentini alle prese con l’esame da sempre più temuto.

Ormai manca poco, dato che il 19 giugno si svolgerà la prima prova d’italiano. La maturità, ricordiamolo, consiste in due prove scritte a carattere nazionale e in un colloquio. Gli studenti potranno scegliere tra le sette tracce proposte dal Ministero.

Immancabilmente, impazza il toto-tema. Per l'analisi del testo, Gabriele D’Annunzio è uno dei nomi più quotati, soprattutto in occasione del 160esimo anniversario della sua nascita, celebrato nel 2023. Luigi Pirandello è un altro ‘candidato' forte, insieme a Italo Svevo e Giovanni Verga. Sul fronte dell’attualità, l’intelligenza artificiale e le sue implicazioni sono argomenti di grande interesse, così come la possibile connessione tra il conflitto in Medio Oriente e quello in Ucraina. Non è da escludere una traccia su Robert Oppenheimer, dato il 120esimo anniversario della sua nascita, e il tema dell’energia nucleare. La violenza di genere e i femminicidi, tristemente attuali, sono temi che potrebbero emergere nelle tracce di quest’anno. Per storia, potrebbe - chissà, - uscire una traccia sul centenario del delitto Matteotti, mentre per le scienze si ipotizza Gregor Mendel, il padre della genetica moderna.

Il sondaggio

Un sondaggio recente di Skuola.net mostra che tra gli autori papabili per l’analisi del testo, Gabriele D'Annunzio e Luigi Pirandello sono in cima alla lista. D'Annunzio è favorito non solo per il suo anniversario, ma anche per la sua rilevanza letteraria. Italo Svevo e Giovanni Verga sono altre opzioni probabili, mentre anniversari importanti come i 125 anni dalla morte di Carlo Levi e i 50 dalla morte di Aldo Palazzeschi non sono da escludere.

Testi argomentativi

Per il testo argomentativo, che spesso intreccia anniversari ed eventi storici, gli argomenti più quotati sono il delitto Matteotti, la prima guerra mondiale e i 75 anni della Nato. Mentre Gregor Mendel potrebbe fare la sua comparsa nel contesto della genetica moderna.

Altre ricorrenze

Ancora, quest’anno sono da tenere d'occhio il centenario della nascita di Italo Calvino e i 115 da quella di Cesare Pavese. Per quanto riguarda anniversari e ricorrenze storiche, ecco i 60 anni dal discorso di Martin Luther King, i 120 anni dalla nascita di Robert Oppenheimer, a cui è ispirato il vincitore del miglior film dell'anno agli Oscar 2024, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, pioniere della radio, ma anche gli 80 anni dallo sbarco in Normandia, i 35 dalla caduta del muro di Berlino e i 60 dal disastro del Vajont.