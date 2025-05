Matteotti e Chianti Marathon. Fine settimana a tutto sport

Weekend dedicato allo sport quello prossimo nel Chianti con due eventi di grande rilievo. Sabato a Marcialla si svolgerà il Trofeo Matteotti, la corsa internazionale che ha lanciato i giganti del ciclismo. A Mercatale invece, domenica prenderà il via la Chianti Classico Marathon con la partecipazione di mille atleti da tutto il mondo. Dunque, a piedi o in bicicletta, come appassionato o atleta che sia, in entrambi i casi è un invito a godere della campagna chiantigiana e della Valdelsa.

Promossa dai Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino, la Chianti Classico Marathon, edizione numero 7, è la manifestazione organizzata da alcuni atleti chiantigiani appassionati di corsa per scoprire alcune delle più aree naturalistiche più incantevoli della campagna fiorentina. Si terrà domenica con partenza da Mercatale, piazza Vittorio Veneto, e attraverserà i territori di San Casciano, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle.

L’altro appuntamento di prestigio che ha segnato la storia di un territorio, è il Trofeo Matteotti, 71ª edizione di una competizione Elite Under 23, organizzata dall’associazione Polisportiva Aics Firenze e supportata dagli sportivi di Marcialla. La gara si correrà sabato con partenza e arrivo in piazza Brandi, a Marcialla. Alla Maratona sono circa un migliaio i preiscritti, provenienti da circa 50 diversi Paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Norvegia passando per il Regno Unito.