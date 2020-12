Firenze, 24 dicembre 2020 - E' on line sulle pagine social di Federmep - l'associazione che rappresenta le imprese del settore matrimoni ed eventi che ha sede a Firenze - una videolettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte scritta e letta da dieci operatori, espressione di tutta la filiera. Un appello al governo "affinché prenda atto della profonda crisi che sta attraversando un comparto, che conta oltre 50mila soggetti economici e 300mila persone impiegate, quasi totalmente fermo da oltre nove mesi".

Il video - spiegano i promotori dell'iniziativa - riassume in parole e immagini il patrimonio di artigianato, passione, competenza e tradizione italiana che sta dietro la perfetta riuscita di un evento. Un patrimonio che, senza il supporto delle istituzioni, rischia di andare disperso. Fino all’appello finale: “siamo certi, signor presidente, che lei non lo permetterà”.

In questo settore la Toscana è particolarmente penalizzata, essendo la prima regione in Italia come destinazione per matrimoni e tra le prime cinque per fatturato complessivo.

Il video si può vedere su Facebook a questo link