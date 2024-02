Maschere e colori. Arriva il Carnevale

Carnevali di Scandicci. Domani arriva il momento di mettersi in maschera. A Badia a Settimo ritrovo alle 14,30 in piazza don Furno Checchi da dove partirà il corso mascherato con appuntamenti per grandi e piccini. Il Carnevale di Badia a Settimo è organizzato dalla Proloco della Piana di Settimo e dall’Humanitas di Scandicci con il patrocinio del Comune. A Scandicci capoluogo invece il ritrovo è in piazza della Resistenza sempre domani dalle ore 14 alle ore 18 con sfilata delle maschere fino in piazza della Repubblica e ritorno e animazione in piazza della Resistenza con Marcello Bianchi ed Alessandro Masti. Allestito stand gastronomico, stand con vendita di coriandoli e stelle filanti con ricavato devoluto alle associazioni del territorio. Organizzano ssociazione San Zanobi con Misericordia, Croce Rossa, Humanitas, La Racchetta.