"Marisa, Firenze: Lorenzo Taliani celebra la figura della donna"

Un tributo alla figura della donna, alla sua eleganza e complessità. Sono una trentina le foto di grande formato in bianco e nero, scattate da Lorenzo Taliani, esposte alla galleria Etra Studio Tommasi diretta da Francesca Sacchi Tommasi. "Marisa" (da domani al 17 ottobre) è il titolo della mostra dove luci e ombre catturano lo spirito della memoria legata ai ricordi d’infanzia di Lorenzo, alle figure femminili che lo hanno cresciuto. E’ il suo sguardo di bambino di allora che si riflette nella fotografia di oggi, sensazioni rimaste nel suo inconscio e che hanno segnato le scelte stilistiche fin dai primi lavori nel campo della moda in cui la donna è la protagonista assoluta, una donna elegante, un po’ malinconica, romantica e misteriosa. Per Taliani "il corpo femminile è un segreto da svelare, un paese straniero da scoprire, nessun confine, solo eleganza e perfezione". Ha iniziato così a cercare luoghi inusuali, eleganti e non, volti e corpi di donne belle ma contemporaneamente interessanti e intense.