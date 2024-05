Scritte contro Carrai fuori dalla Fondazione Meyer

Firenze, 29 maggio 2024 - Una scritta contro Marco Carrai, console onorario di Israele, fuori dalla sede della Fondazione Meyer di Firenze di cui Carrai è presidente. 'Carrai complice del genocidio’ e 'Free Gaza’, è stato scritto da ignoti.

A darne notizia il presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze Emanuele Cocollini che parla di intimidazione. "Le scritte sui muri fuori dalla sede della Fondazione Meyer - scrive Cocollini in una nota - sono l'ennesimo atto grave e intimidatorio nei confronti del console Marco Carrai. A lui va la nostra vicinanza e solidarietà. Condanniamo inoltre ogni accostamento fra genocidio e Israele, così come ha detto recentemente anche la senatrice Liliana Segre: non bestemmiamo”.