Marciapiedi rifatti e asfaltature. Al via gli interventi

Lavori di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi. Gli interventi inizieranno lunedì 22 luglio in alcune strade del territorio che presentano segni di usura e che hanno bisogno di interventi urgenti. In particolare, in via di Gello sarà asfaltato il tratto di strada dal cimitero al numero civico 22; in via Caruso saranno eseguiti lavori di manutenzione sul tratto di strada tra via Livornese e il parcheggio al civico 24; in via Togliatti s’interverrà con il rifacimento dei marciapiedi nel tratto compreso fra via Leonardo Da Vinci e il Centro Sociale; in via Livornese saranno eseguiti lavori, sempre sui marciapiedi, nella porzione compresa tra via Diaz e il civico 215. Il costo totale del progetto, finanziato con risorse comunali, ammonta a 100mila euro e i lavori dureranno circa un mese. Per procedere con gli interventi è istituita un’ordinanza di modifiche alla circolazione stradale a partire dal 22 luglio fino al termine dei cantieri.