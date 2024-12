Manto stradale, 180mila euro per il recupero. Lavori in diverse zone: ecco tutta la mappa

Nuovo look per via di Quarate, via del Carota e via della Martellina a Bagno a Ripoli. Grazie a un investimento comunale di 180 mila euro, verrà risistemato il manto stradale in queste strade giudicate strategiche per il territorio. I lavori sono già in parte in corso e seguiranno un calendario preciso. Il primo intervento è già iniziato in via di Quarate nel tratto che attraversa il centro abitato.

Da oggi poi gli operai si sposteranno anche in via del Carota nel segmento compreso tra via Baroncelli e il civico 9, proseguendo poi verso via Roma. In terza battuta, il cantiere interesserà via della Martellina: qui il rifacimento dell’asfalto riguarderà il tratto che va dall’intersezione con via Matteotti fino al civico 16.

I lavori comportano temporanee modifiche alla viabilità con relativi inevitabili disagi e qualche coda nelle ore di punta. "Si tratta di manutenzioni straordinarie – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi - che rispondono a una necessità concreta di ripristino della pavimentazione stradale per garantire sicurezza a chi le percorre e anche un nuovo decoro. Questa è una priorità su cui continueremo a investire".

I cantieri, continua Peruzzi, fanno parte di una programmazione accurata degli interventi stilata dagli uffici tecnici comunali per identificare le aree maggiormente bisognose di intervento. Sempre in tema di viabilità, fino a venerdì è istituito un senso unico di marcia su via della Nave a Rovezzano nel tratto compreso tra il civico 44 e viale Pian di Ripoli in direzione di quest’ultimo: si tratta di un cantiere di allaccio alla rete idrica da parte di Publiacqua.

Viabilità alternativa da via degli Olmi. Sulla provinciale Aretina per San Donato a causa dell’aggravamento di una lesione trasversale, divieto di transito ai trasporti eccezionali sopra le 44 tonnellate nel tratto del ponte sul Borro di Querceto (Km 7+850).