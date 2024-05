Manifattura Tabacchi presenta l'estate dei bambini

Firenze, 9 maggio 2024 – Due mesi di attività rivolte ai più piccoli e ai ragazzi, con programmi settimanali dedicati allo sport e laboratori dove sviluppare la propria creatività in vari ambiti artistici. Si rinnova l’appuntamento con i centri estivi promossi da Manifattura Tabacchi e organizzati in collaborazione con tre associazioni del territorio, Fortezza Crew, Onouka e Il paracadute di Icaro. Dal 10 giugno e fino al 2 agosto, gli spazi e le aree verdi della ex fabbrica faranno da scenario alle attività ludico ricreative ed educative pensate per stimolare il giovane pubblico a scoprire e conoscere le varie arti attraverso laboratori o sfidare se stessi e i propri compagni con lo skateboard. Ed è proprio con un camp dedicato ai giovani skaters che si apre la stagione dei centri estivi 2024. Dal 10 al 15 giugno, Fortezza Crew, prima associazione fiorentina di boardsports, propone una settimana completamente dedicata allo skateboard e alle attività ad esso correlate. I giovani partecipanti, suddivisi in gruppi in base al livello di competenza e dimestichezza con la tavola a quattro ruote, saranno seguiti nelle loro sessioni sportive da istruttori altamente qualificati. A questo si uniranno lezioni di approfondimento della cultura dello skateboarding con laboratori di serigrafia, grip art e prove di balance board. Il pranzo potrà essere a sacco o presso uno dei punti di ristoro di Manifattura Tabacchi. Per partecipare alle attività è necessaria l'adesione alla Asd per motivi assicurativi. Per informazioni su costi e modalità di partecipazione scrivere a [email protected]. Il mese di giugno prosegue con due centri estivi creativi/laboratoriali per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a cura dell’associazione Onouka, che propone un’esperienza artistico-didattica volta a valorizzare la creatività dei bambini attraverso pratiche e sperimentazioni artistiche tradizionali e contemporanee. Dal 17 al 21 giugno sarà la volta di Alla scoperta del genio: Leonardo da Vinci: una settimana di laboratori dedicata a Leonardo da Vinci. Durante la settimana i giovani partecipanti potranno sperimentare varie tecniche artistiche usate dall’inventore, oltre a conoscere il suo pensiero grazie alle visite in programma nei musei e nei luoghi più importanti dove è possibile trovare la sua impronta. Dal 24 al 28 giugno sarà la volta di Autoritrarsi: in questo laboratorio sarà proposto ai bambini di conoscere se stessi e le varie sfaccettature della propria personalità attraverso l’autoritratto. Una settimana dedicata all’arte partendo dallo studio dell'autoritratto classico, visitando i musei che donano un ricco catalogo degli autoritratti degli artisti dal 1500 fino ai nostri giorni. I giovani apprendisti avranno la possibilità di confrontarsi con artisti che lavorano in vari settori dell’arte, per concludere la settimana con la condivisione delle passioni e degli interessi di ogni partecipante. I centri estivi di Onouka si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15 con possibilità di anticipare il termine alle 13. L’attivazione è garantita con il raggiungimento minimo di 10 bambini iscritti. Per info e iscrizioni: [email protected] o 334 2949269. I centri estivi in programma per il mese di luglio sono a cura dell’associazione Il paracadute di Icaro, saranno aperti a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni e si svolgeranno per 5 settimane nei seguenti giorni: dal 2 al 5 luglio; dall’8 al 12 luglio; dal 15 al 19 luglio; dal 22 al 26 luglio; dal 29 luglio al 2 agosto. Fil rouge delle attività proposte è “Girovagando per il mondo”: attraverso il teatro, la danza e le arti grafiche i partecipanti, dai più piccoli agli adolescenti, potranno scoprire in modo immersivo i paesi e le culture di tutto il mondo. Condividendo le diverse tradizioni, imparando il valore dell’apertura, del rispetto reciproco e della tolleranza, questi laboratori permetteranno di comprendere ed accogliere le diversità, abbracciando e celebrando le differenze. Ogni settimana sarà dedicata ad un Paese diverso, offrendo ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di conoscerne tradizioni, usi e costumi.