Vignini al femminile: doppio open day

Nasce a Vicchio la Sandro Vignini Femminile che organizza a fine mese due Open Day aperti a tutte le ragazze. "La Sandro Vignini non si tinge però di rosa - afferma il dirigente Paolo Omoboni, insieme allo staff societario -. Il nostro colore è l’amaranto e per noi non esistono differenze tra ragazze e ragazzi nello sport. Per la stagione 2024/25 stiamo costruendo un progetto di avviamento al calcio per bambine e ragazze, che hanno molto meno occasioni rispetto ai coetanei maschi. In accordo con le linee guida della Federcalcio". Inoltre la società Sandro Vignini tiene a precisare: "Vogliamo costruire una squadra femminile dove le ragazze di Vicchio e del Mugello si possano divertire e crescere. Una squadra con istruttori qualificati con i quali al primo posto mettere il sorriso e la soddisfazione delle piccole grandi calciatrici. Vi aspettiamo sabato 25 e venerdì 31 maggio alle 17,45 al campo sportivo Bartolozzi a Vicchio per fornire qualsiasi informazione, con due allenamenti gratuiti. Vi aspettiamo numerose, passate parola".