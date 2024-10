"mancano i soldi"

"Sul piano nazionale, le risorse vere, aggiuntive rispetto al passato, arrivano a circa 800 milioni, con i quali dovremmo coprire gli effetti dell’inflazione, una spesa farmaceutica che tende a lievitare e contenere le liste di attesa. Credo che siano state tradite tutte le promesse fatte nelle settimane scorse in cui erano stati annunciati 3, addirittura 4 miliardi di risorse aggiuntive per la sanità. Per la sanità la peggior manovra di sempre". Così l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini. "I valori nominali aumentano - insiste - ma quelli reali diminuiscono per l’incremento di alcuni fattori di costo. Chiedo al governo e in particolare al ministro Schillaci, un ripensamentoe". A fargli eco il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi. "Questo governo disinveste in sanità e saranno più toccate quelle regioni, come la Toscana, che hanno un impianto di sanità pubblica universalistica – ha detto a Rtv38. Immediata la replica dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli. "È facile notare – ha detto - che la manovra porta in Toscana, e nella sanità italiana, più soldi rispetto al passato. Anzi, segna addirittura un record di risorse. Allora perché Giani, Bezzini e Fossi dicono il contrario? Il primo motivo è che ormai si sentono in campagna elettorale per le regionali 2025. Il secondo è che lo scorso anno la Regione ha aumentato l’Irpef giurando che sarebbe stato ‘una tantum’. In realtà mentivano".

Lisa Ciardi