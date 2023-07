Manca la passerella, la piazza di Compiobbi dovrà attendere

Si dovrà attendere la passerella per il riassetto definitivo di piazza Mazzini, a Compiobbi. Lo ha detto l’assessore Iacopo Zetti al consiglio comunale, quando ha risposto all’interrogazione di Tommaso Manzini di Fiesole Europa. Il rifacimento dalla piazza principale di Compiobbi ha lasciato irrisolte alcune criticità Certo il parcheggio è tornato agibile; l’edicola e il chiosco dei panini hanno riavuto una degna ricollocazione. Così come la pensilina dei bus. Niente però è cambiato e cambierà, almeno a breve, per l’infelice collocazione del lampione, lato Sambre. Nessuno ha infatti pensato di spostarlo prima di rialzare il marciapiede. Così adesso il palo dell’illuminazione si trova proprio al centro del camminamento, con buona pace di chi ha un bambino in passeggino o è costretto alla carrozzina. "Piazza e Passerella sono opera è a cura di Città Metropolitana che- spiega Zetti- saranno entrambe sistemate nel 2024, quando lato fiume saranno collocate anche le panchine, oggi assenti in tutta la piazza". A dover portare pazienza saranno anche gli abitanti di Girone alto, San Jacopo. La ripresa della completamento della lottizzazione è al momento concentrata sulle abitazioni. "Quindi, ha spiegato ancora zetti- solo successivamente l’intervento, che è privato, si occuperà anche della sistemazione dell’area verde"