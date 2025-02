Manageritalia in campo. Ecco 53 borse di studio

Manageritalia Toscana sostiene l’impegno e il merito dei giovani studenti del territorio. Sono state consegnate, ieri pomeriggio, presso gli spazi Viola Park, le 53 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, volte a sostenere il merito e il talento dei giovani studenti e studentesse dalle scuole medie all’università, figli degli associati a Manageritalia. A consegnare i prestigiosi riconoscimenti e fare gli onori di casa il presidente di Manageritalia Toscana, Marco Zuffanelli preceduto dai saluti istituzionali di Bernard Dika, portavoce del presidente della giunta regionale.

"È un onore, come Presidente di Manageritalia Toscana, poter celebrare oggi il merito e il talento dei giovani studenti toscani con la consegna delle borse di studio del Fondo Mario Negri. Questi premi non rappresentano soltanto un riconoscimento al loro impegno ma sono un segnale forte di quanto Manageritalia creda nel valore della formazione e della cultura come pilastri per costruire un futuro migliore" cosi Marco Zuffanelli".