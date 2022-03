Maltempo in Toscana, allerta per forte vento. Ma tempo stabile nel week-end

Firenze, 18 marzo 2022 – Sarà una giornata segnata dal forte vento di grecale che soffierà sul centro della Toscana. Il fenomeno sarà in particolare concentrato nella valle dell'Arno fiorentina, Valdarno Inferiore e valli del Bisenzio e Ombrone pistoiese, dove si intensificheranno i venti di grecale con forti raffiche sulle pianure interne sottovento ai rilievi. Per queste zone la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido fino alla mezzanotte di venerdì 18 marzo.

Il mare sarà fino a molto mosso sull'Arcipelago e le raffiche di vento raggiungeranno fino a 80-100 km/h in montagna, 50-70 km/h in collina e sulla costa centro-meridionale, fino a 50-60 km/h sulle pianure interne sottovento ai rilievi.

Le previsioni per il fine settimana

Il Consorzio Lamma indica per il fine settimana tempo stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo addensamenti sull'Appennino e sulle zone meridionali della regione. Ci saranno ancora i venti di grecale. Sabato possibili addensamenti in mattinata e primo pomeriggio, 15 i gradi di temperatura in pianura. Domenica nuvolosità sulle zone dell'Appennino e in quelle più meridionali della regione e temperature in diminuzione. Nel pomeriggio temporaneo aumento di nuvolosità e schiarite in serata.