Firenze, 10 giugno 2020 - Forte grandinata su Firenze e temperature in calo. Le previsioni in Toscana che parlavano di maltempo sono state rispettate, con la diffusione da parte della Regione di una allerta gialla per rischio temporali su praticamente tutta la Toscana. Nel capoluogo forti raffiche di vento e grandine hanno caratterizzato la mattinata. Le temperature sono andate giù e, secondo il Lamma Toscana, non supereranno i 22 gradi nella giornata di mercoledì. Il tempo si manterrà brutto anche tra la mattina e il pomeriggio di giovedì 11 giugno. In serata ci potrebbero essere delle schiarite. Il tempo dovrebbe migliorare sensibilmente nella giornata di venerdì.

