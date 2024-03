Maltempo, strada bloccata e smottamenti

Il maltempo ha fatto danni anche a Fiesole. Da mercoledì sera, via Benedetto da Maiano è chiusa alla circolazione per una frana. Lo smottamento interessa un terreno privato, che si è riversato sulla strada. Il Comune ha fatto sapere che la proprietà si è immediatamente attivata per risolvere la situazione e appena possibile la strada sarà riaperta. Per il momento il collegamento fra Fiesole (zona Regresso) e il Salviatino è interrotto all’altezza del civico 18 di via di Maiano. Problemi di circolazione vengono segnalati anche in via di Basciano, fra Caldine e Pian di San Bartolo, a causa di un allagamento del locale sottopasso ferroviario, zona dove è in corso il rifacimento del manto stradale.

E proprio i recenti lavori hanno sollevato numerose critiche perché, a detta dei residenti e degli automobilista, l’intervento non sarebbe stato ben coordinatore, finendo per creare innumerevoli disagi per gli spostamenti. Nel tratto in questione inoltre le canalette di scolo delle acque meteoriche pare siano state tappate.

Sempre in zona la Vab questa notte è intervenuta per tagliare una albero pericolante. Infine Compiobbi, dove il vento ha fatto cadere sull’Aretina le transenne del cantiere della passerella (di fatto abbandonato).

D.G.