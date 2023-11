Maltempo, l’elenco degli interventi

Un ‘conto ‘ di circa 23mila euro per gli interventi eseguiti per l’ondata di maltempo. La giunta ha approvato l’elenco degli interventi, affidati in somma urgenza ed eseguiti da sei aziende, il provvedimento passerà ora al consiglio e, una volta deliberato, la somma sarà liquidata alle imprese che hanno operato. Le situazioni più critiche sono state a Secciano, Via di Montemaggiore, Leccio, Signorina, Baroncoli. Oltre a questi si sommano quelli eseguiti in emergenza dalla VAB nell’ambito convenzione con il Comune, in via delle Cantine, di Montemaggiore, a Casaglia, a Carraia, a Signorina, a Legri in via della Collina di Sopra, a Settimello in via Trilussa. Sul territorio sono intervenuti il Consorzio di bonifica, per la ricostruzione di alcuni argini e la pulizia dei torrenti, e la Città Metropolitana, in particolare sulla SP 107 per Legri.

"Stiamo monitorando le situazioni – spiega il vicesindaco con delega alla Protezione civile Alberto Giusti – che necessitano di interventi più complessi, come via di Davanzello e via di Montemaggiore e stiamo concordando con il Consorzio di Bonifica gli interventi da eseguire. Nel frattempo sono iniziati i lavori sui torrenti per la pulizia dai detriti dell’alluvione e la profilazione dei tratti danneggiati dalla piena".