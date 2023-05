Maltempo Interviene il Genio militare In arrivo anche gli aiuti dal Governo

In Alto Mugello arriva il Genio Militare. Lo aveva invocato, già alcuni giorni fa il capogruppo del centrodestra del Mugello-Alto Mugello Rodolfo Ridolfi, ieri lo ha chiesto formalmente al ministero dell’Interno Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente della Commissione ambiente della Camera. E già ieri, a Palazzuolo sul Senio, ne ha dato notizia il sindaco Moschetti della presenza del personale della Brigata Aeromobile Friuli di Bologna, arrivati per fare una ricognizione su strade e ponti. Nel frattempo, la Regione Toscana spiega che saranno inviati dal Governo anche dei tecnici ministeriali, mentre per quanto riguarda i fondi, la portata dei danni ha dato la precedenza alle zone colpite del’Emilia-Romagna, ma già dalla prossima tranche di aiuti è previsto un sostegno anche per l’Alto Mugello.

"Adesso – dice l’On. Mazzetti – è il momento di trovare soluzioni urgenti, mettendo in campo tutte le forze e tutte le competenze pubbliche a nostra disposizione. Proprio per questo, come parlamentare del territorio, ho appena scritto formalmente agli organi competenti dello Stato per richiedere l’intervento del Genio Militare nel territorio della Romagna Toscana, con il preciso compito di ripristinare collegamenti e viabilità interrotte". E la parlamentare aggiunge: "Di fronte a una situazione del genere – sottolinea Mazzetti – occorrono le competenze e le risorse che solo il Genio può dispiegare nell’immediato, senza caricare di ulteriori compiti le amministrazioni locali". E non manca neppure la polemica politica: "Numerosi centri abitati – ha dichiarato il deputato e segretario regionale Pd Emiliano Fossi – tra cui Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola sono da giorni isolati con strade interrotte, frazioni irraggiungibili, carenza di prodotti alimentari e medicinali e chiusura di molte attività produttive. Nonostante le necessità l’esercito non è stato ancora inviato in questi luoghi: per capire le motivazioni di questi incomprensibili ritardi e per garantire le risorse per la ricostruzione e la ripresa delle attività presenterò una interrogazione al governo".

Paolo Guidotti