Firenze, 21 dicembre 2019 - Le piogge delle ultime 24 ore e l'elevata saturazione del suolo hanno causato l'innalzamento dei livelli dei fiumi, in particolare di Arno, Sieve, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. Ne dà notizia la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Il personale del Genio Civile della Regione Toscana sta monitorando la situazione. Non si registrano criticità ma è raccomandata la massima prudenza nello svolgere le proprie attività in prossimità dei corsi d'acqua.

I LIVELLI

L'Arno ha superato il primo livello di guardia (3 metri) al punto di rilevamento degli Uffizi, intorno alle 16, poi ha continuato a crescere.Il secondo livello di allerta è a 5,5 metri. Il fiume ha superato il primo livello di guardia anche a Ponte a Signa (5 metri), a Bagno a Ripoli (Nave di Rosano a valle della Sieve) e a Rignano (a monte della Sieve) dove ha toccato i 6 metri. A Incisa superato il secondo livello di guardia sfiorando i 5 metri e mezzo. Oltre il primo livello anche a Montevarchi e Subbiano.

La Sieve a Dicomano è arrivata a quasi 3,5 metri (secondo livello di allerta), superando così ampiamente il primo livello di allerta. A mezzogiorno il picco, poi una rapida discesa ma comunque il corso d'acqua è gonfio. Superato il primo livello di guardia anche alla Rufina (3,5 metri), poi il calo.

Oltre i 4 metri (primo livello di guardia) l'Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano.

Infine il Bisenzio che ha superato il primo livello di guardia (1,8 metri) a Gamberame (Vaiano) raggiungendo 1,89 metri mentre nel tratto cittadino si è fermato a 0,82 (un metro è il primo livello di guardia) per poi tornare sopra il primo limite di sicurezza a Ponte a Signa superando di poco i 5 metri del primo livello. A San Piero a Ponti raggiunti i 4,16 metri.