Firenze, 6 dicembre 2020 - Il muro di un capannone dismesso, già in fase di demolizione, è crollato questa mattina in via Sercambi, zona Cure. Il muro confina con un cortile condominiale e in via cautelativa otto famiglie sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni. Sono in corso le opere di demolizione e messa in sicurezza del capannone. Al termine delle operazioni le famiglie potranno fare rientro al proprio domicilio. Nessuno è rimasto ferito.

