’Malamente’, arriva il primo ciak. Impruneta scelta come location

Anche Impruneta è stata scelta come location di eccezione per "MalaMente", il film sceneggiato, diretto e interpretato dal regista, sceneggiatore e attore Guido Guidelli. Vincitore del Bando IMAIE per cortometraggi fra 498 progetti presentati da tutta Italia, è stato girato tra Scorgiano nel Comune di Casole d’Elsa, al Castello di Sorci vicino Anghiari, nel Manicomio di Maggiano a Lucca e, appunto, a Impruneta, a Villa Il Pallò.

"Si tratta di una storia ispirata a un fatto di cronaca – spiega Guidelli –: inizia in un manicomio in Toscana nel 1963, per portarci attraverso salti temporali nel giugno del 1940, quando fu annunciata l’entrata in guerra dell’Italia. È una storia d’amore e di redenzione che in punta di piedi si avventura nella mente umana in periodo storico in cui chiunque poteva essere internato in un manicomio: bastava fosse scomodo o più sensibile di altri, strano o non allineato".

Moltissimi artisti sono stati internati nei manicomi: questo film, dice l’autore e regista, "è un riconoscimento a tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza senza alcuna colpa o malattia". Nel cast ci sono anche Giorgio Cantarini (il bambino de "La Vita è bella"), Barbara Enrichi, Giulia Lippi, Francesca Vignocchi, Francesco Ciampi e lo stesso Giovanni Guidelli.

Manuela Plastina