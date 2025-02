Mal di traffico. Non bastano le aspirine

Accerchiati dal traffico e con mezzi pubblici utilizzati soltanto da chi non può permettersi l’auto. I monumenti di Firenze ricordano una vecchia pubblicità di Carosello, quando Ernesto Calindri seduto al tavolino di un bar veniva letteralmente circondato dalle vetture e il celebre attore sorseggiava un amaro contro il logorio della vita moderna. Da questo punto di vista Firenze è assai moderna, ma soltanto in ragione del numero di mezzi circolanti (sempre quelli perchè l’elettrico costa troppo e la logistica delle colonnine di ricarica in città lascia alquanto a desiderare) e non già per una gestione intelligente delle modalità di trasporto.