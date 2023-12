Maglie e felpe della Fiorentina false. Scoperto laboratorio clandestino

Dalle felpe della Fiorentina, con tanto di giglio rosso, alle t-shirt dell’Inter con la scritta ’Campioni d’Italia’, passando per le maglie della Roma e della Juventus. Ma tutti rigorosamente ’taroccati’. La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto un laboratorio per la produzione di abbigliamento sportivo e gadget delle squadre di calcio contraffatti, situato in un garage di un complesso condominiale nella zona di Coverciano. Le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro di diverse centinaia di capi contraffatti, segnalando alla magistratura, si spiega in una nota, "il soggetto titolare dell’illecita attività".

Sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti al fine di ricostruire i compensi in nero incassati dall’indagato. Da quanto spiegato, i capi di abbigliamento contraffatti erano destinati alla vendita online. Il laboratorio è stato scoperto nell’ambito dei controlli intensificati nell’ultimo mese e in prossimità delle festività natalizie sul fenomeno del commercio, sia diretto che online, di prodotti contraffatti. Il servizio, spiega la Guardia di Finanza "si va a sommare agli innumerevoli interventi espletati dalle Fiamme gialle fiorentine che hanno portato" al sequestro "di oltre 162.000 di merce contraffatta nonché di circa 7.200 prodotti messi in vendita in violazione del codice del consumo". La guardia di Finanza ricorda che "contrastare la diffusione di prodotti contraffatti garantisce una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza".