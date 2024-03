Lupo attacca e uccide capriola incinta a Settignano: paura e richiesta di intervento autorità

Una capriola incinta è stata attaccata e uccisa da un lupo in via della Capponcina a Settignano, a pochi metri dal centro abitato. È successo nell’orto di una casa, e i proprietari si sono ritrovati davanti a una scena davvero agghiacciante. L’animale è stato sgozzato dal lupo che, secondo i racconti dei residenti, ha provato a trascinarla via per poi scappare alla vista di una persona. Non è la prima volta che un lupo si avvicina così tanto alle case, ma questa volta i metri di distanza erano davvero pochi. Nelle chat e nei gruppi social la foto del predatore ha fatto velocemente il giro: in tanti hanno chiesto l’intervento della autorità competenti per rispondere a un fenomeno sempre più crescete. C’è paura per possibili incontri con questi animali, che per il momento però non hanno mai mostrato un indole aggressiva nei confronti degli umani. La proprietaria dell’orto, nei momenti subito successivi alla scoperta, lamenta anche il mancato anche aiuto da parte degli enti preposti per la rimozione della carcassa della capriola.