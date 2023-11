L’Università accoglie le matricole. Cerimonia nel Salone dei Cinquecento con il costituzionalista Caretti

Un incontro di benvenuto, a Palazzo Vecchio, ai nuovi iscritti che si apprestano a cominciare il percorso universitario. Con la presenza del sindaco Dario Nardella, della rettrice dell’Università Alessandro Petrucci, del professore emerito di Diritto costituzionale Paolo Caretti professore anche di Nardella). Tanti giovani, malgrado la paura per l’allerta meteo, e Petrucci che ha ribadito che la loro presenza "a Firenze è fondamentale, non solo per l’Università, ma anche per la vita della città". Sul maltempo "sono state attivate misure alternative alla didattica in presenza e per gli studenti è stato sospeso l’obbligo di frequenza". Sullo sfondo il tema del caro affitti dove, secondo Petrucci, "bisognerebbe affrontare il problema in modo strutturale". E su questo Nardella è più che d’accordo.