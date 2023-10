Lunedì 16 a Calenzano: disservizi per le colline senz'acqua

Disagi attesi per gli abitanti delle frazioni collinari, lunedì 16, per lavori alla rete idrica con sospensione dell’erogazione dell’acqua, dalle 8, in località La Chiusa, Davanzello, Carraia, Cassiana e Pontenuovo. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio. Con condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.