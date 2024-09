L’ultimo boccone d’estate. Fine settimana alle sagre

Il tartufo è il re della tavola nelle sagre di questo fine settimana. Si è alzato il sipario sull’edizione numero 40 della ‘Sagra del Tartufo’ al Girone, aperta tutte le sere fino a domenica 29 settembre. Si tiene in concomitanza con la Festa del Volontariato della Croce Azzurra di Pontassieve e si svolge nei locali del circolo Arci Il Girone, partner dell’iniziativa. La cena è prevista in due turni: alle 19,30 e alle 21,15, la prenotazione è consigliata telefonando al 331.4480285 (solo 16-18) oppure sul sito sagratartufo.octotable.com. Il ricavato della sagra andrà a fini sociali per la comunità.

C’è poi la ‘Festa Medievale’ nel Castello a Signa: stasera e domani si terrà la 27ª edizione della rievocazione. Dalle 18,30 le vie del Castello vedranno la presenza di animazioni itineranti, giocolieri, spettacoli di fuoco, magia, stand gastronomici, mercato medievale e tanto altro. Un appuntamento che appassionerà sia i bambini che gli adulti. La Proloco organizza domani anche un banchetto su prenotazione. L’ingresso sarà ad offerta libera, con finalità di solidarietà. Avanti con Badia a Settimo, in festa nella piazza Vittorio Veneto. Oggi e domani si svolgeranno iniziative d’intrattenimento, musica live e stand gastronomico. Una festa pensata per tutte le età con spettacoli teatrali, giochi, divertimento e sfilata delle rificolone nel borgo antico del paese.

A Rufina questo fine settimana (domani e domenica) e il prossimo ecco la ‘Sagra del Cacciucco e dei Gamberoni alla griglia’ con specialità a base di pesce. Il menù prevede piatti di pesce con antipasti, primi, cacciucco senza spine, gamberoni alla griglia, frittura di calamari e gamberetti, con vini della territorio. Per chi non ama il pesce, non manca la classica carne alla griglia. Domani dalle 19, la domenica a pranzo e cena.

A San Piero a Sieve infine arriva la ‘Festa della Ficattola e della Trippa Fritta’, per la prima edizione che animerà stasera il centro del paese. Dalle 19,30 sarà possibile gustare alcuni capisaldi della cucina toscana, in particolare fritture come ficattole farcite, la trippa fritta e le classiche ciambelline.

Francesco Querusti