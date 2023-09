Una speranza per Luigi, rimasto senza reddito di cittadinanza: “Gli offro io un lavoro”

Firenze, 13 settembre 2023 – Per Luigi Filpi, il 59 enne che dal primo agosto non prende più il reddito di cittadinanza e sta vivendo immerso nelle difficoltà, appare una speranza. C’è qualcuno che ha letto la sua storia, raccontata da La Nazione, e che ha l’intenzione di darle un lieto fine, offrendogli un lavoro.

Precisamente è stato Sergio, proprietario di un’impresa edile quello che, dopo aver letto il giornale, ha alzato la cornetta e si è subito mosso, "Mi ha colpito la storia del signor Filpi. Capisco che alla sua età sia difficile trovare qualcosa – spiega l’imprenditore, 63enne, originario di Follonica – Mi sono immedesimato in lui. In realtà alla nostra età si può dare ancora molto sul lavoro”.

Sergio preferisce rimanere anonimo, dice che vuole aiutare, non farsi pubblicità. "Io sono alla ricerca di personale e sono pronto a offrire un posto. Ci occupiamo di ristrutturazione appartamenti, ma indipendentemente dalle sue competenze, qualcosa da fare glielo troviamo”.

L’azienda in questione lavora prevalentemente nella provincia di Rieti, ma Sergio è disposto a dare una mano per trovare un alloggio a Luigi in zona: "Se lui fosse interessato, lo aiutiamo noi a trovare una stanza – dice – Verrebbe assunto in regola, e generalmente noi facciamo contratti a tempo indeterminato”, conclude.