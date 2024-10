Lucolena, ci siamo. Nella frazione torna il medico di base

Torna il medico di famiglia a Lucolena. Dopo alcuni mesi di assenza, l’ambulatorio della frazione riapre e sarà attivo ogni lunedì pomeriggio. Il medico è il dottor Andrea Aristippo (in foto), originario di Catanzaro, e si è laureato in Medicina all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Fino al prossimo anno non potrà prendere in carico nuovi pazienti poiché è già oltre il numero massimo di assistiti. Con l’arrivo del dottor Aristippo l’impegno del Comune e il lavoro di rete con i medici di base del territorio hanno portato all’attivazione dell’ambulatorio di Lucolena, ottenendo un risultato importante per la tenuta sociale della frazione grevigiana. "Ringraziamo il dottor Aristippo – commenta il sindaco Paolo Sottani – che ha risposto al nostro appello e dalla prossima settimana riceverà presso l’ambulatorio messo a disposizione della popolazione gratuitamente dal circolo Arci". Lucolena dista situata a 13 chilometri da Greve e a 17 da Strada dove si trovano gli ambulatori più vicini.