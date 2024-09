Luci, lampade e cerbottane. Rificolona, la tradizione si rinnova

Festa grande oggi anche a Scandicci per la Rificolona, la tradizionale iniziativa tutta fiorentina che ricorda il pellegrinaggio notturno verso la Madonna di piazza Santissima Annunziata a Firenze.

Le strade della città si coloreranno di lampade e luci grazie soprattutto alla presenza festosa dei bambini, che tanto amano questa ricorrenza. Si parte alle 17,30 da piazza della Resistenza con l’animazione proprio dedicata ai più piccoli e la conduzione affidata a Marcello Bianchi e ad Alessandro Masti.

Dalle 20,30 poi si accendono le luci: tutti sono invitati a portare in strada la loro rificolona fatta in casa o acquistata e armarsi di cerbottane. Per chi non le avesse, possono essere acquistate anche in strada negli stand allestiti dall’associazione San Zanobi OdV e dalla Misericordia di Scandicci. Tutti pronti, si parte con la da piazza della Resistenza a piazza Matteotti. Ad animare il colorato corteo ci saranno anche la Filarmonica Bellini, la scuola di circo "En Piste" e l’associazione Peter Pan Star. La festa continua in piazza con gli stand gastronomici e tanta allegria. L’assistenza è curata dalle associazioni La Racchetta, la Pubblica assistenza Humanitas di Scandicci, la Misericordia e la Croce Rossa. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni del territorio per finalità sociali. Ingresso libero.