Lotto, super vincita a Livorno: ambo da oltre 108mila euro

Livorno, 2 agosto 2024 – La Dea bendata bacia la Toscana grazie ad una super vincita che vede la nostra regione piazzarsi al primo posto del concorso in questione. La Toscana è stata infatti protagonista e tra le più fortunate del concorso del gioco del Lotto di giovedì 1° agosto. Come riporta Agipronews, infatti, a Livorno un fortunato giocatore, con una puntata di pochi euro, si è portato a casa la più alta di giornata, pari a 108.696 euro. Il premio è stato centrato grazie alla cinquina simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi in totale per oltre 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 766 milioni da inizio anno. Il fortunato giocatore di Livorno ha centrato un ambo sulla ruota Nazionale (con i numeri: 9-90) e grazie alla contemporanea vincita della cinquina al SimboLotto, questo mese abbinato proprio all’undicesima ruota del Lotto, ha realizzato una vincita da 108.695 euro, a fronte di una puntata di soli 10 euro.

