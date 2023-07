Una lotteria di beneficenza per la ricerca sulla atassia di Friedreich

Firenze, 4 luglio 2023 - Una lotteria di beneficenza che mette in palio 10 premi, dalla Play Station 5 a una chitarra elettrica Ibanez; da 4 biglietti per l’ingresso alla Galleria degli Uffizi a magliette autografate dai calciatori della Fiorentina ed altro ancora. L’iniziativa, presentata oggi a Palazzo Vecchio dalla consigliera comunale Michela Monaco, è a favore dalla Onlus trevigiana “Ogni giorno per Emma”, che sostiene la ricerca medico-scientifica sulla atassia di Friedreich, malattia rara di cui la consigliera Monaco è affetta, così come Emma Della Libera, la cui famiglia ha fondato l’associazione nel 2010. Il 17 luglio, dalle 11, l’estrazione dei biglietti vincenti si svolgerà nella sala Firenze Capitale a Palazzo Vecchio, e sarà possibile seguirla anche in streaming online. I dettagli saranno comunicati in seguito. “E’ molto importante aiutare la ricerca su questa malattia rara perché in quanto tale lo Stato non ci aiuta finanziariamente – ha dichiarato Monaco –. Adesso è in fase sperimentale al policlinico di Milano una cura che sarebbe in grado non solo di rallentarla, ma anche farla regredire. La vendita dei biglietti è iniziata, e sono a disposizione coi miei canali social per raccogliere eventuali acquisti di biglietti o donazioni. Ma sarà sabato 15 luglio, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, fuori dallo stadio Franchi, il clou dell’evento: 110 volontari, di cui 10 in carrozzina, venderanno i biglietti al pubblico e saranno poi invitati a seguire il concerto”.

Niccolò Gramigni