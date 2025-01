Lotta al gioco d’azzardo: al via il progetto

Gioco d’azzardo sotto i riflettori. Il Comune di Firenze scende in campo per combattere il gioco d’azzardo patologico con un progetto di prevenzione della Società della Salute di Firenze (l’investimento è da 275mila euro), che coinvolgerà 30 classi di scuole superiori, 150 lavoratori e prevederà anche operatori in unità mobile che sensibilizzeranno le persone fuori da sale giochi e sale slot.

"Parliamo di una problema importante che impatta sulla salute pubblica, coinvolge non solo il giocatore e la sua famiglia ma anche la comunità – sottolinea l’assessore al Welfare e presidente della Società della Salute Nicola Paulesu – Fare rete con le realtà operanti nel settore e con i servizi territoriali è fondamentale per predisporre azioni efficaci e lavorare sulla prevenzione. Cerchiamo di intervenire su più livelli con un progetto che prevede formazione e sensibilizzazione nel mondo della scuola, del lavoro e sul territorio".

Il progetto, in partenza a breve, coinvolgerà sia studenti che insegnanti e si svolgerà in presenza o online e anche tramite laboratori. Sarà garantita anche un’azione di sensibilizzazione e consulenza per i genitori con incontri mirati condotti da alcuni operatori. Non solo: sono previste anche attività di formazione, sensibilizzazione e networking per circa 150 dipendenti di imprese profit, della pubblica amministrazione e di enti del terzo settore, anche con incontri finalizzati a promuovere politiche di responsabilità sociali delle aziende. Oltre agli sportelli di ascolto, il Serd schiererà operatori su unità mobile di fronte a sale gioco e sale slot.