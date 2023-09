L'Ort in Firenze per i bisognosi e i piccoli malati: Musica Diffusa

Le note dell’Ort risuonano per i poveri, anziani e piccoli malati. Torna dal 22 settembre al 30 novembre ‘Musica Diffusa’, rassegna dell’Orchestra della Toscana che porta concerti in vari luoghi cittadini, tra cui alcune strutture per i più bisognosi gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze: la casa di riposo Istituto Principe Abamelek (24 settembre), la mensa cittadina di via Baracca (25 settembre), il condominio solidale Casa della Carità (30 settembre), Casa Santa Matilde (1 ottobre), che ospita famiglie con figli in dimissione protetta o ricoverati presso l’ospedale pediatrico Meyer non residenti sul territorio di Firenze, in situazione di fragilità.

Il calendario si apre venerdì 22 settembre (ore 21) a Palazzo Wanny con l’Orchestra della Toscana nel Requiem di Luigi Cherubini.