L’oro verde protagonista. Degustazioni e visite. Inizia ’Frant’Olio’

Inaugurazione di gusto al Loggiato del Pellegrino per la seconda edizione di Frant’Olio, la mostra mercato dedicata all’olio extravergine di oliva. Promosso dai quattro frantoi storici di Impruneta – Fattoria Triboli, Antico Frantoio Doglia, Azienda Agricola Villa Dell’Olmo e Frantoio Inalbi – permette ai visitatori di scoprire il lavoro, l’impegno, la passione di chi coltiva la terra e proprio produce un olio di qualità, tra i simboli del territorio. Per tutto il giorno sarà possibile esplorare le tradizioni millenarie legate alla produzione dell’olio, assistere a visite guidate nei frantoi e scoprire tutte le fasi della lavorazione, dalla raccolta delle olive all’imbottigliamento. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di acquistare l’olio prodotto direttamente dai produttori. "Frant’Olio è un’opportunità per celebrare l’eccellenza dell’EVO di Impruneta, un pilastro della nostra cultura gastronomica e un simbolo di qualità e sostenibilità" ha detto il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini all’inaugurazione. Ingresso libero.