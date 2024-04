L’orgoglio di Ignesti: "Oggi ogni scuola è a norma"

A Scarperia, di recente, si è festeggiata la fine dei lavori alla Scuola dell’infanzia. Un investimento da 675mila euro per l’adeguamento sismico, e altri 200mila per l’adeguamento alla normativa antincendio, e prima ancora lo stesso edificio era stato oggetto da un altro consistente intervento, per altri 775mila euro, mirato all’efficientamento energetico con la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione di tutti gli infissi.

Ma questa inaugurazione, alla quale ha partecipato anche, insieme al sindaco e alla dirigente scolastica Meri Nanni, il governatore Eugenio Giani, ha un significato più grande. I lavori a Scarperia segnano infatti la conclusione di un grosso programma di investimenti sul patrimonio immobiliare pubblico, con una particolare attenzione all’edilizia scolastica e agli impianti sportivi, condotto dall’amministrazione comunale di Scarperia e San Piero in questi anni. "Siamo molto soddisfatti – sottolinea il sindaco Federico Ignesti - di aver intrapreso e concluso un percorso di investimenti così importante, che ha interessato, in particolar modo, gli edifici scolastici e gli impianti sportivi, dove crescono e si formano ogni giorno i nostri cittadini di domani. Talvolta sono state riscontrate delle difficoltà tecniche come la sovrapposizione di interventi complessi e molto diversi tra di loro, ma quello che è veramente meritevole è che, nonostante la complessità degli interventi, l’attività scolastica di tutti i plessi non ha mai subito variazioni, e si è svolta sempre con regolarità".

Ignesti rimarca che adesso il suo Comune ha tutti, proprio tutti, gli edifici scolastici a norma. "Oggi possiamo dire - nota il sindaco -, con orgoglio, che con la fine dei lavori all’Infanzia di Scarperia, abbiamo concluso gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici presenti nel nostro Comune. Restano ancora solamente alcuni piccoli interventi, peraltro già programmati, per apportare ulteriori miglioramenti dal punto di vista energetico, sui due plessi dell’Infanzia, sulla Primaria di San Piero a Sieve e sulle due scuole medie. Ad oggi sono stati investiti circa 18 milioni".

Paolo Guidotti