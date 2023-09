L’orchestra ucraina di sole donne al ’Carlo Monni’ di Campi

Un’orchestra residente a Kiev, con un organico di sole donne riunito da una miriade di formazioni musicali disperse dalla guerra, ospite a Campi Bisenzio per un’unica esibizione in Italia nell’ambito di una tournée supportata dalla diplomazia francese. Oggi (ore 18) la Federal Ukrainian Orchestra sarà sul palcoscenico del TeatroDante Carlo Monni di Campi per una serata all’insegna dell’unità e della connessione tra i popoli. 18 le concertiste – insieme alla soprano solista Danae Eleni – condotte dalla Maestra Aleksanda Korokba, non solo direttrice artistica e musicale del progetto, ma anche colei che ha materialmente chiamato a raccolta il gruppo dopo che il conflitto in corso ha distrutto teatri e auditorium e portato i musicisti uomini in battaglia. In programma un repertorio che spazierà da Mozart a Grieg fino a brani tratti dal musical ambientato in Ucraina "Il violinista sul tetto" e al celebre riarrangiamento dell’inno nazionale ucraino firmato dal compositore Yuri Shevchenko. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore delle artiste (posto unico: 8€, info: www.teatrodante.it).