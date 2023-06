L’Orchestra da Camera dà il via alla rassegna estiva

Tre appuntamenti con la grande musica, nel centro di Lastra a Signa, grazie ai concerti gratuiti organizzati nel corso dell’estate e affidati all’Orchestra da Camera Fiorentina. L’iniziativa fa parte del progetto promosso dalla Città Metropolitana in collaborazione con il ministero della Cultura e con la Regione, e con il contributo del Comune lastrigiano. Si partirà giovedì 8 (ore 21) in piazza del Comune, con i musicisti della stessa Orchestra da Camera Fiorentina, affidati alla direzione del Maestro Damiano Tognetti, arrangiatore sarà Neri Nencini. Per l’occasione verranno eseguite le melodie più conosciute dei cartoni animati Disney nel concerto "Omaggio a Disney" dedicato ai più piccoli, ma anche agli adulti appassionati di cartoni animati e soprattutto delle loro colonne sonore. Il 19 luglio, sempre in piazza del Comune e sempre a partire dalle ore 21 sarà la volta dell’Omaggio ai Queen: gli elementi dell’Orchestra da Camera Fiorentina, questa volta diretti dal Maestro Giuseppe Lanzetta, con Giuseppe Andaloro al pianoforte, eseguiranno alcune delle più famose canzoni del celebre gruppo rock inglese. Infine l’Orchestra da Camera Fiorentina sarà All’Antica Fiera di Lastra a Signa. In questo caso l’appuntamento è il prossimo 27 agosto, a partire dalle ore 18, con un omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla. La voce sarà quella di Mattia Braghero, mentre pianista e concertatore sarà Fernando Diaz.

Li.Cia.