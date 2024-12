L’opera ’Coscritto’ del maestro Ciccia in dono al Comune

"’Coscritto’, ossia custode di vita, un protettore che con le sue braccia alate si pone in difesa dei cittadini. Dentro di sé, in questo contesto, il coscritto non possiede ceneri di corpi umani, ma la speranza dell’umanità tutta, a essere protetta dalla vita e dalla pace". Il Maestro Giuseppe Ciccia, classe 1946, messinese di nascita, fiorentino di professione e passione, ha spiegato così la sua scultura "Coscritto" donata al Comune di Impruneta. Realizzata nel 2009 nella fornace imprunetina di Sergio Ricceri, è un’opera a tuttotondo in cotto ingelivo, dipinta con smalti appositamente formulati e composta con argilla locale. Il Coscritto di Ciccia è un soldato di leva e, come una figura di protezione, è stato collocato davanti all’ingresso del palazzo comunale, a difesa della casa dei cittadini.

Manuela Plastina