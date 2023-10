L’omaggio ai Martiri torna in forma solenne

L’Arma dei Carabinieri alla presenza del comandante della Legione Carabinieri "Toscana", generale di brigata Lorenzo Falferi e del sindaco Anna Ravoni, ricorda oggi a Fiesole il 79° anniversario del sacrificio dei giovani martiri medaglia d’oro al valor militare Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti, che il 12 agosto 1944 non esitarono a consegnarsi al plotone di esecuzione tedesco per salvare la vita di dieci civili. La cerimonia prende il via alle ore 9.30 in cattedrale con la celebrazione della messa. Quindi, in corteo, i partecipanti si sposteranno sul vicino colle di San Francesco al Parco della Rimenbranza, dove si svolgerà la commemorazione che quest’anno affiancherà alla tradizionale celebrazione solenne, con le massime autorità militari e civili, il ritorno della partecipazione dei cittadini e degli studenti.

Partecipazione che è mancata negli ultimi tempi, prima a seguito delle restrizioni legate al Covid e poi per motivi di sicurezza causati da problemi di instabilità riscontrati a monte dell’area che ospita il monumento di Marcello Guasti dedicato ai Tre Carabinieri, fulcro della cerimonia. Si sono infatti conclusi solo da poco i lavori di consolidamento del muro di contenimento e il Parco della Rimembranza è stato quindi riaperto al pubblico. Per le scuole di Fiesole, alla cerimonia è prevista la partecipazione di circa cinquanta bambini delle scuole Primaria e dell’Infanzia di Compiobbi.

Daniela Giovannetti