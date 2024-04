Lo stadio Zatopek per gli studenti. Tante gare per promuovere lo sport

Dieci appuntamenti che faranno dello stadio Zatopek il luogo simbolo dello sport e dell’integrazione. E con un coinvolgimento importante delle scuole del territorio. Eventi che sono stati presentati in Comune e che sono il risultato di una stretta collaborazione fra amministrazione, enti di promozione sportiva, Fidal e istituti scolastici.

Si comincia il 27 aprile con il ‘Trofeo Bettina’ per terminare il 10 giugno con la festa di fine anno scolastico degli alunni della scuola media inferiore Margherita Hack. Nel mezzo campionati toscani, il progetto ‘Campi si muove’, la Coppa Toscana Fidal e tanto altro ancora. Per un totale, fra atleti, studenti e accompagnatori, di 10.000 persone che nel prossimo mese e mezzo saranno a Campi. A illustrare il calendario Riccardo Bicchi e Alessandro Balli, rispettivamente presidente e direttore tecnico dell’Atletica Campi, i dirigenti dei vari istituti scolastici e gli assessori, allo sport e alla pubblica istruzione, Davide Baldazzi e Federica Petti. Oltre a sottolineare le necessità di fare sport fin da bambini, tutti i presenti hanno voluto sottolineare l’importanza di un percorso che porti a una crescita non solo fisica, ma anche umana. Con la conferma, come hanno ribadito assessori e dirigenti sportivi, che quelli in arrivo sono "momenti importanti per tutti gli studenti e gli atleti che parteciperanno alle gare, anche perché è compito sia dell’amministrazione comunale che della scuola quello di avvicinarli allo sport". Palcoscenico delle manifestazioni sarà sempre lo stadio Zatopek, prima del previsto restyling, fra luglio e agosto, che comprenderà, fra l’altro, il rinnovo della pista di atletica.

Pier Francesco Nesti