Lo sprint dei candidati. Campagna agli sgoccioli . Ecco gli ultimi eventi

Ultimi giorni di appuntamenti, poi tutti concentrati sul responso delle urne. Claudia Sereni (Centrosinistra) chiuderà la campagna elettorale domani alle 21 in piazza Resistenza. Dalle 19.30 cibo, talk, concerti, animazione per i più piccoli. Alle 21 intervento di Claudia Sereni con Paolo Hendel e a seguire Rino Gaetano Band. Oggi sempre alle 21 intanto, Sereni sarà al il suo comitato elettorale per un incontro sul tema "Il lavoro al centro. Un distretto desiderato", con l’ex sindaco Giovanni Doddoli, che con aplomb bipartisan aveva lodato pubblicamente anche il programma dell’avversario civico di Sereni, ossia Giovanni Bellosi.

E Bellosi si misurerà ugualmente in piazza della Resistenza, solamente venerdì sera a partire dalle 19,30. Alle 21 c’è l’intervento del candidato, a seguire dj set aperto a tutti i cittadini.

Particolarità dell’iniziativa, nell’organizzazione è stato scelto di collaborare con gli esercizi gastronomici della piazza come principio di appartenenza alla città. Claudio Gemelli (centrodestra) sta ancora decidendo dove chiuderà la sua campagna, con probabilità nel giardino dell’Aurora con un’iniziativa aperta alla cittadinanza. Enzo Bellocci (Pci) invece ha trovato dei manifesti strappati dagli spazi di affissione.

"Non solo in piazza Togliatti – ha detto – ma anche a S.Giusto, Largo Spontini e Badia a Settimo. Non credevo di essere così, dal punto di vista elettorale, "pericoloso. Che dire, sono contento. Perché attesta la bontà delle nostre idee, perché quando non ti combattono con un confronto sulle idee, vuol dire che sei nel giusto".

Bellocci è l’unico candidato sostenuto da una sola lista, ossia quella del partito comunista. Claudia Sereni invece ha riunito nel centrosinistra le liste di Pd, Avs, M5S, Azione, oltre alla ‘civetta’ Claudia Sereni Sindaca; Per il centrodestra il candidato Claudio Gemelli ha presentato le classiche formazioni di partito Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega. Composito l’orizzonte del civico Giovanni Bellosi che ha tre liste Scandicci civica, Scandicci al centro che raccoglie esponenti di Iv e +Europa però senza simbolo, Democratici per Scandicci che riunisce diversi rappresentanti del centrosinistra che hanno raggiunto l’area del civismo non ritrovandosi nel programma e nelle idee della candidata.

Fabrizio Morviducci